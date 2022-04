Il Giornale: quante chiacchiere sul bel gioco, il Napoli di Maradona giocava male ma è nella storia

Su Il Giornale, Riccardo Signori parla del calcio spettacolo e del malinteso che ha creato nell’interpretazione della grandezza delle squadre. Parte da Manchester City e Real Madrid per arrivare alle squadre italiane.

Continua:

“Cosa farne delle meraviglie bergamasche, se il massimo godimento arriva alla qualificazione Champions e mai ad un trofeo da bacheca? Che fare della bellezza estetica del Sassuolo se i migliori giocatori si perdono appena il livello (anche in nazionale) si alza? Bel calcio, ma quello di Inter, Milan, Juve ha diverso orizzonte: vinci o non ci capiamo più. La pressione è altra. Meglio giocar male e vincere. Se giochi bene e svapori, svapora pure l’interesse per il pallone. Ciao a stadi affollati e audience tv. Il Napoli di Maradona e Careca non mostrava un gran calcio, ma è rimasto nella storia”.