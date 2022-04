Il Bodo: «La Roma sta bombardando i media di falsità. Denunceremo Nuno Santos alla polizia»

Continua la querelle tra i norvegesi e la Roma. «Il preparatore dei portieri della Roma ha infastidito Knutsen per tutta la partita e poi ha provato a strangolarlo»

La partita è finita, la Roma ha perso (di nuovo) in Norvegia, ma non accennano a placarsi fuori dal campo le polemiche attorno alla sfida col Bodo Glimt. Le reciproche accuse tra i giallorossi e i norvegesi hanno spinto la Uefa ad aprire un’indagine disciplinare sull’accaduto. Se ne saprà di più all’inizio della settimana prossima.

Il comportamento della Roma è un attacco fisico a Knutsen, e un attacco sistematico ai nostri valori. La Roma sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. Il Bodo Glimt sa che c’è un video dell’incidente, che mostra l’attacco a Knutsen da parte di tesserati della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della Uefa.

Ancora:

Una comprovata violazione delle regole del gioco è che l’allenatore dei portieri della Roma si sia posizionato illegalmente al di fuori dello spazio riservato dallo staff tecnico, da dove ha continuamente molestato verbalmente e con dei gesti Knutsen. Abbiamo informato il quarto uomo e il delegato Uefa in diverse occasioni. Non siamo stati ascoltati e l’allenatore dei portieri della Roma ha potuto continuare col suo comportamento senza essere sanzionato né ostacolato.

L’allenatore del Bodo: «Tutto è culminato in un attacco fisico contro di me nel tunnel. Sono stato aggredito fisicamente. Mi ha afferrato (Nuno Santos, ndr) per il collo e mi ha spinto contro il muro. È naturale che poi io abbia dovuto difendermi». Il Bodo ha annunciato che a tal proposito verrà sporta denuncia nei confronti del preparatore dei portieri romanista: