Il Belgio prepara alcuni calciatori a fare gli allenatori: è un modo per salvare la generazione d’oro

Sul Paìs. Roberto Martinez vuole che il lavoro costruito non vada perso e ha individuato questa strada. In classe Vermaelen, ma anche Lukaku e De Bruyne

Quando Lukaku, in serissima difficoltà al Chelsea, viene convocato dal Belgio, sfrutta quelle giornate per una peculiare preparazione tecnica finalizzata a diventare un allenatore. Lo scrive El Paìs in un articolo di approfondimento su Big Rom. Il centravanti del Chelsea, infatti, partecipa alle lezioni tattiche organizzate da Roberto Martinez, il ct dei Red Devils. Il motivo di queste lezioni? La federazione – assieme al commissario tecnico – sta cercando un modo per «estendere» l’eredità della generazione d’oro del calcio belga e pensa che il fatto che alcuni dei giocatori più rappresentativi diventino allenatori possa assicurare che quanto è stato costruito non vada perso. Una sfida senza dubbio inedita.

È un corso gratuito. In passato s’era iscritto Vermaelen, che ora s’è ritirato e fa già parte dello staff tecnico della Nazionale. Si sono iscritti però anche giocatori con diversi anni di carriera davanti: da De Bruyne a Lukaku stesso. Saltando le partite delle ultime settimane, però, visto che non è stato convocato, l’ex centravanti dell’Inter ha saltato pure una serie di lezioni tattiche. È successo – scrive El Paìs – proprio in un momento in cui la sua carriera è intrappolata in un enigma tattico: è passato, in pochi mesi, dall’essere considerato come uno dei migliori centravanti del mondo ad essere, al contrario, un attaccante comune.