I tifosi del Leeds non dimenticano Bielsa: «Ci hai dato molto più del calcio, Marcelo, ci hai reso migliori»

A quasi due mesi dall’esonero, hanno acquistato una pagina del quotidiano argentino La Capital: «Ci hai mostrato che l’integrità conta, ci hai dato gioia»

Sono passati quasi due mesi dall’esonero di Marcelo Bielsa da parte del Leeds, ma l’amore dei suoi tifosi non si è ancora dissolto. Anzi, hanno voluto ribadirglielo attraverso il quotidiano argentino della città del tecnico, La Capital. Hanno scritto al proprietario, un irlandese tifoso del Tottenham appassionato del Leeds chiedendogli di pubblicare il loro messaggio, ovviamente pagando la pagina. Nessuna firma: il testo appartiene a tutti i tifosi della squadra, a tutti gli estimatori di Bielsa. Che non viene mai chiamato con il suo cognome, ma unicamente con il nome di battesimo, Marcelo, come si fa con gli amici, i parenti, le persone che ci stanno più a cuore. Il messaggio è il seguente:

Siamo ipnotizzati per un calcio che non credevamo fosse possibile. E abbiamo sentito di nuovo qualcosa. Ci hai ricordato che il calcio può essere bello e che una squadra può essere più della somma delle sue parti. Quello della porta accanto prima di se stesso. Quello che è al proprio fianco prima di sé. E ci hai dato molto di più del calcio. Ci hai guidato attraverso una pandemia e ci hai avvicinati mentre eravamo separati. Ci hai mostrato che l’integrità e la decenza contano, sia nei bei tempi che nei cattivi. Hai accettato le nostre paure e hai trasformato la nostra disperazione in speranza, e i nostri calciatori in eroi. Ci hai reso tutti migliori. Hai restaurato il nostro orgoglio, ci hai dato gioia e creato ricordi preziosi che dureranno tutta la vita. Ed è stato bellissimo, Marcelo. E sarà sempre così bello. Grazie.