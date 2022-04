Grassani: «Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze»

Le dichiarazioni del legale davanti al Tribunale federale: «Osimhen non è stato pagato troppo, semmai è stato pagato poco».

Oggi il Napoli (con Juve e Genoa) si è difeso davanti al Tribunale federale dalle accuse mosse dalla Procura Figc nel caso plusvalenze. Al club si contesta l’operazione Osimhen. La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell’avvocato Grassani in udienza.

«Osimhen non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, di 72 milioni, come sostiene la Procura federale, casomai è stato pagato troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni».

Grassani ha poi sottolineato che se il Napoli avesse davvero fatto ricorso ad una plusvalenza falsa per 20 milioni sarebbe stata una cosa priva di senso. Il club ha chiuso in utile dieci degli ultimi 17 bilanci e ha riserve volontarie per 125 milioni di euro.

«Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze».