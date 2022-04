Gli ultras Lazio: «40 euro la Curva per Lazio-Milan sono un insulto, vergognatevi tutti» 

Il Corriere dello Sport riporta il testo del comunicato degli ultras della Lazio contro il caro biglietti del presidente Lotito. L’annuncio dello sciopero è arrivato il giorno di Pasqua: la Curva Nord non entrerà allo stadio per la prossima Lazio-Milan.

«Adesso basta, vergognatevi tutti… 40 euro per una Curva per Lazio-Milan, 60 la Tevere… Prezzi che sono un insulto al tifoso laziale, quello che c’è sempre stato, in casa e in trasferta e che di certo non viene soltanto alle partite di cartello. Noi non entreremo questa volta, ma faremo lo stesso sentire il nostro supporto alla squadra. Appuntamento alle 15 a Ponte Milvio, con sciarpe, bandiere e vessilli biancocelesti. Alle 19,30 ci sposteremo fuori la Curva per sostenere la nostra Lazio. Tutto per la Lazio, niente per Lotito… perché la Lazio è dei laziali!».