Gazzetta: l’Inter ha spazzato via la Roma con un calcio senza costruzione dal basso

Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza analizza il campionato dopo la vittoria dell’Inter sulla Roma.

L’Inter l’ha spazzata via con un calcio bello e essenziale, scrive, in cui Inzaghi ha sfrondato la costruzione dal basso.

“Simone Inzaghi ha lavorato per sottrazione, per esempio ha sfrondato la costruzione dal basso, l’ha resa meno barocca e orizzontale, come dimostra l’1-0 di ieri: Handanovic ha avviato l’azione, però lo sviluppo è stato sempre verso l’alto, mai di lato. Più in generale l’Inter ha lasciato il possesso palla alla Roma, ma la Roma dal suo 55,5 per cento di controllo del pallone non ha ricavato quasi nulla. I gol di Dumfries e Brozovic sono arrivati per verticalità voluta, ricercata e rapida”.