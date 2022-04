Gazzetta: l’Arsenal è molto determinato per Osimhen, in lizza c’è anche il Newcastle

I Gunners sarebbero una soluzione soddisfacente per tutti, ma ancora non hanno certezza della Champions. Il Manchester United sembra essersi defilato

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui club di Premier League interessati a Victor Osimhen per il prossimo mercato.

Dichiarandolo incedibile, di fatto, il Napoli ha aperto un’asta. Si parla di cifre superiori ai 100 milioni di euro.

A parte l’Arsenal, che piace anche all’attaccante, ma che ancora non è chiaro se parteciperà alla Champions, c’è anche il Newcastle, mentre lo United sembra essersi defilato.

“Sullo sfondo c’è un Arsenal molto determinato, una soluzione soddisfacente per tutti. Tuttavia i Gunners devono avere la certezza dell’approdo in Champions League per sbilanciarsi e avvicinare le richieste della società campana”.

“In ogni caso il lizza c’è anche il ricco Newcastle, già emerso al mercato di gennaio. In questo caso tocca al giocatore fare una scelta tecnica o economica, anche per questo siamo in una sorta di limbo. Sì, perché la candidatura del Manchester United appare in questo momento più defilata, Ten Hag è pronto ad insediarsi all’Old Trafford, ma per ora non c’è un piano di rafforzamento concreto”.