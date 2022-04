Gazzetta: i vecchi agenti di Osimhen sono tornati a battere cassa, forse per questo lui non è sereno

La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo a Victor Osimhen, in cui punta il dito sul calo di rendimento dell’attaccante nigeriano, che mette in relazione alle voci di mercato che lo danno nel mirino della Premier League.

“In pochi mesi il centravanti nigeriano è entrato in un pericoloso cono d’ombra. Guarda caso in coincidenza con la sua prolungata assenza per l’infortunio, ma soprattutto in concomitanza con quelle voci che lo vogliono sempre più attratto dalla Premier League. Da allora il suo apporto è apparso sbiadito”.