Gazzetta: la media punti del Napoli al Maradona è di 1,76, dal 2012 solo due anni fa è andata peggio

Giocare al Maradona, per il Napoli, è diventato un problema. La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al fattore stadio, che non gioca più a favore della squadra di Spalletti. Su 17 gare interne, cinque sono state le sconfitte e 8 i pareggi.

“Così il bilancio casalingo si racchiude in appena 30 punti che scolorano nel raffronto con i 37 conquistati in trasferta. Un ruolino interno che non garantirebbe neanche un posto in Europa League. Una media punti di 1,76 che in rapporto a quelle degli ultimi dieci campionati si salva solo nel faccia con quella di due anni fa: 1,74. Al Maradona il Napoli di Spalletti non si è dimostrato all’altezza delle proprie ambizioni”.