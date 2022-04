Gazzetta: il Napoli pronto ad aprire una trattativa per il centrocampista dell’Empoli Asllani

Ha 20 anni, gioca nella Nazionale albanese e piace a diversi club. Reja: «Mi ha colpito per la sua personalità. Sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi».

Empoli-Napoli sarà anche l’occasione per osservare più da vicino Kristjan Asllani, centrocampista della squadra toscana e della Nazionale albanese. Il Napoli è pronto ad aprire una trattativa per lui, scrive la Gazzetta dello Sport. Del resto, con l’Empoli il club di De Laurentiis ha rapporti molto proficui in termini di acquisti, da anni. Asllani si colloca nella strategia di ringiovanimento del Napoli, che prenderà anche il terzino sinistro Mathias Olivera (24 anni) e il giorgiano Khvicha Kvaratskhelia (21 anni). Asllani di anni ne ha 20 ed è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli.

“Lo scouting del Napoli segue da tempo il play albanese e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto ad aprire un tavolo di trattativa al momento giusto. Evitando aste, ché il ragazzo piace a diversi club, e al tempo stesso discutendo in primis del difensore Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli e che probabilmente verrà riscattato dall’Empoli”.

Il quotidiano intervista Edy Reja, ct dell’Albania. Lo definisce un ragazzo molto interessante.

«Mi ha colpito per la sua personalità e a marzo l’ho fatto esordire con la nazionale maggiore, contro la Spagna addirittura, anche se è ancora un Under 21. L’impressione è ottima, perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi».

Dice che è un play basso di qualità, alla Pirlo.

«Ha visione di gioco sa lanciare lungo ed è bravo a “ripulire” palloni portati avanti da difensori. Inoltre, è tempestivo a sfruttare l’attimo quando si apre uno spazio, dando subito verticalità all’azione con lanci filtranti e precisi. Un ottimo acquisto, considerando l’età, per chi lo prenderà. E il Napoli dovrà stare molto attento anche domenica».

Deve solo migliorare alcuni aspetti.

«Deve mettere su un po’ di muscoli per diventare più potente, per alzare l’asticella ed essere competitivo anche a livello internazionale. Kristjan deve anche migliorare la sua di velocità. Perché la palla sa già farla girare rapidamente. Ecco, a trovargli un difetto forse a volte deve essere meno scolastico nelle giocate».

Ha solo 20 anni, basterà un po’ di esperienza in più.