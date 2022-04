El Paìs: Benzema aveva preparato il rigore alla Panenka, la sua non è stata una scelta casuale

Karim the Dream aveva sbagliato 3 degli ultimi 4 rigori, calciati sempre alla sua sinistra. Ederson lo sapeva. Era da giorni che s’allenava sul cucchiaio

Calciare i rigori alla Panenka è tradizionalmente considerato audace, sconsiderato. Quando Benzema ha scelto proprio quella soluzione martedì sera all’Etihad, però, non poteva fare scelta più sensata. Anche se è una scelta che non aveva mai fatto in una partita ufficiale. Perché? Perché ha optato per una delle opzioni che aveva studiato con lo staff tecnico del Real Madrid. Era un’opzione supportata dai dati in possesso dei preparatori dei portieri del Madrid, analizzati insieme in allenamento. Lo rivela il Paìs.

Benzema aveva calciato gli ultimi quattro rigori a sinistra. Tre di questi – non a caso – erano stati neutralizzati dai portieri, Herrera dell’Osasuna e Dituro del Celta. Ederson, che lo sapeva benissimo, s’è lanciato proprio alla sua destra, alla sinistra dell’attaccante francese. Era sicuro che avrebbe scelto il suo “solito” angolo. Non si tratta di una tendenza semplicemente recente: più della metà dei rigori calciati col Madrid – 13 su 25 – li ha indirizzati lì. E allora, scrive il Paìs, la scelta di cambiare non può affatto essere stata casuale.

Il capitano del Real Madrid, sempre più dedito al lavoro personale e ossessionato dal miglioramento dei dettagli, aveva tenuto conto di tutto questo nella preparazione della partita. Aveva visto i video di Ederson dei suoi preparatori, aveva ampiamente discusso con lo staff delle possibili alternative al solito rigore verso l’angolo sinistro e aveva trascorso diversi giorni ad allenarsi sulle possibili ed alternative soluzioni.

L’ha confermato lo stesso Rodrygo:

“Si stava allenando in questo modo. Sia ieri [lunedì] che l’altro ieri in allenamento ho visto l’ho seguito un po’ e lui si è allenato c calciare così. Dalla panchina sapevamo che avrebbe segnato col pallonetto”