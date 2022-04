È morto Mino Raiola. Aveva 54 anni

A gennaio s’erano diffuse voci (poi smentite) su un suo ricovero d’urgenza al San Raffaele. Era il procuratore di Ibra, Haaland, Pogba e De Ligt

È venuto a mancare Mino Raiola. Il noto procuratore campano aveva 54 anni. A gennaio si diffusero delle voci su un’operazione d’urgenza al San Raffaele di Milano, poi smentite dal suo staff. Ma che le sue condizioni di salute non fossero buone era evidente.

Raiola, originario di Nocera Inferiore, era l’agente di alcune delle stelle del calcio mondiale. Da Ibrahimovic a Pogba, da De Ligt a Haaland passando per Donnarumma, Verratti e Balotelli. Era anche il procuratore di Lozano tra i calciatori del Napoli.

Lo chiamavano «il pizzaiolo» perché suo padre lavorava nel settore della ristorazione, ma ha più volte dichiarato di non aver mai fatto una pizza in vita sua. Piuttosto, aiutava i genitori facendo il cameriere: gli fu utile per imparare sette lingue. Per molti Raiola ha cambiato il modo d’intendere il ruolo del procuratore. Tra gli italiani era senza dubbio il migliore. Basti pensare che nel 2020 Forbes aveva rivelato il suo fatturato da 84,7 milioni di dollari, con un giro di affari di un valore di 847,7 milioni: il quarto agente del mondo da questo punto di vista. Sicuramente è stato un innovatore, un protagonista degli ultimi vent’anni del calcio.