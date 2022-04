Dazn: a fine partita nervosismo di Osimhen che voleva reagire ai fischi dei tifosi del Napoli

«E’ intervenuto Juan Jesus a fermarlo, per evitare ci fossero altre conseguenze. Non c’era un bellissimo clima. C’è molto nervosismo».

Atmosfera tesa al Castellani, tra il Napoli e i tifosi accorsi allo stadio in suo supporto, dopo la sconfitta contro l’Empoli nei minuti finali della partita. Il Napoli vinceva 2-0, alla fine ha perso 3-2. I tifosi, ovviamente, non l’hanno presa bene. Dazn racconta che il Napoli è stato fischiato e che Osimhen si è innervosito parecchio, tanto che è dovuto intervenire Juan Jesus a calmarlo per evitare il peggio. Queste le parole dell’inviato Dazn.

«A fine partita i 4mila tifosi del Napoli, molto calorosi durante la partita e nel prepartita hanno fischiato pesantemente l squadra. Solo 5 calciatori sono andati ad affrontare i fischi, in primis Insigne. Osimhen nervoso, è stato un po’ fermato da Juan Jesus che ha voluto così evitare ci fossero altre conseguenze. Non c’era un bellissimo clima. Per oggi le interviste del Napoli sono finite, c’è molto nervosismo».