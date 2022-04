CorSport: Sarri avrà ancora voglia di allenare in un ambiente dove tifosi e società sono in conflitto costante?

La debolezza ambientale dovrà essere un motivo di riflessione per tecnico e club, che senza i soldi dell’Europa dovrà ridimensionare le ambizioni

“La Lazio non ha retto, come non aveva retto contro il Napoli e con tutte le big affrontate da ottobre in poi. È caduta nello sprint finale, quando Pioli aveva già tolto i suoi uomini migliori, gli stessi che avevano messo in grande difficoltà la difesa biancoceleste”.

Inizia così la disamina di Lazio-Milan del Corriere dello Sport, firmata da Alberto Dalla Palma. La corsa per l’Europa è ancora aperta, ma nelle ultime due partite all’Olimpico la Lazio ha portato a casa solo un punto con il Torino, tra l’altro dopo una partita interamente dominata dagli uomini di Juric. Dalla Palma punta il dito proprio sull’Olimpico e sulle tensioni ambientali. Ieri allo stadio non erano presenti gli ultras biancocelesti, in contrapposizione con la politica di caro prezzi del presidente Lotito, che è riuscito

“a trasformare per una notte nel Meazza di Milano con la “grande” iniziativa del caro biglietti”.

La debolezza ambientale dovrà essere un motivo di riflessione.

“Il tecnico milanista si è rialzato sfruttando tutte le debolezze della Lazio, compresa quella ambientale, che diventerà un motivo di riflessione anche per Sarri e per lo stesso club, che senza i soldi dell’Europa dovrà ridimensionare le sue ambizioni, ammesso che il presidente ne abbia ancora. Mau avrà ancora voglia di allenare in questo ambiente, dove tifosi e società sono in conflitto costante a tal punto da consegnare l’Olimpico agli avversari? E dove una curva intera, quando entra allo stadio, fischia un giocatore della Lazio (Acerbi, per la cronaca ieri uno dei peggiori)? E dove il miglior talento biancoceleste dopo Immobile, cioè Milinkovic, verrà ceduto al miglior offerente per garantire alla squadra l’iscrizione al prossimo campionato?”.