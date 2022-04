CorSport: Napoli-Sassuolo, ancora incerto il recupero di Di Lorenzo

Il difensore ha saltato l’Empoli per i postumi della distorsione al ginocchio destro. Oggi e domani Spalletti verificherà le sue condizioni e deciderà se convocarlo

Non è ancora certo il recupero di Di Lorenzo per la partita del Napoli contro il Sassuolo in programma sabato al Maradona. Il difensore ha saltato l’Empoli per i postumi della distorsione al ginocchio, continua a lavorare, ma ancora non è al meglio, evidentemente. Il Corriere dello Sport scrive che tra oggi e domani l’allenatore, Luciano Spalletti, verificherà le sue condizioni per poi decidere se convocarlo o meno per il match.

“Non è ancora chiaro quel che accadrà con Di Lorenzo: ha saltato l’Empoli per i postumi della distorsione di secondo grado al ginocchio destro rimediata con l’Udinese ma continua a lavorare e dunque Spalletti verificherà ancora le sue condizioni sia oggi sia domani. Per poi decidere se convocarlo”.