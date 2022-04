Corsport: Mertens ancora in panchina, insieme con Zielinski. Gioca Lozano

Il Corriere dello Sport prova ad anticipare la formazione che Spalletti manderà in campo lunedì contro la Roma. E dovrebbe esserci Lozano al posto di Politano e la mediana con Lobotka affiancato da Fabian e Anguissa. Mertens e Zielinski in panchina.

Si parlerà spagnolo più del solito, domani, dal centrocampo in su: oltre a Fabian, candidato vincitore del testa a testa per l’ultimo posto disponibile nel punto nevralgico della squadra, toccherà a Lozano completare il tridente d’attacco con Osimhen e Insigne. A conti fatti, in virtù del rientro di Anguissa dopo il turno di squalifica, l’esclusione eccellente dovrebbe essere quella di Zielinski. E se l’indicazione – molto fondata – sarà confermata dalle scelte definitive di Spalletti sarà la terza volta in cinque partite che Piotr comincerà la giornata seduto in panchina.