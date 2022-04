Corsport: il Napoli vuole il Cholito Simeone l’uomo dei tre gol a Firenze

Piace per il suo essere centravanti vero, per come lavora al servizio della squadra e per il modo di lottare che conserva nel Dna

Il Napoli è su Giovanni Simeone, il Cholito (figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid), centravanti del Verona che quest’anno fin qui ha segnato 16 gol in campionato.

Lontano, a Verona: il regno di Giovanni Simeone, il Cholito figlio del Cholo, l’uomo che nel 2018 rifilò un tris agli azzurri con la maglia della Fiorentina nel giorno dello scudetto smarrito in un albergo di Firenze e soprattutto un attaccante da 16 gol in campionato. Piace lui, eccome: per il suo essere centravanti vero, per come lavora al servizio della squadra e per il modo di lottare che conserva nel Dna.