Cattaneo: «Vi svelo un indizio di mercato: De Laurentiis sapeva troppe cose su Hickey»

A Radio Kkn. Il giornalista di Dazn ha intervistato Adl nella giornata di ieri. «Sapeva che è un 2002 e che ha segnato 5 gol…»

A intervistare De Laurentiis per Dazn è stato Marco Cattaneo. Il giornalista è intervenuto poche ore fa a Kiss Kiss Napoli e ha rivelato un’indiscrezione di mercato riguardante il presunto interesse del Napoli per Aaron Hickey, terzino sinistro in forza al Bologna, tra le rivelazioni della stagione. Il laterale scozzese è un mancino naturale ma all’occorrenza ha giocato anche a destra perché se la cava anche col piede “debole”. È alto un metro e ottantacinque, ha un gran fisico. I felsinei lo comprarono già l’anno scorso ma ebbe un infortunio che ne compromise il rendimento. Quest’anno è letteralmente esploso: cinque gol per un terzino di una medio-piccola sono tantissimi. A far gola, però, è l’età. È un classe 2002, un ragazzo che non ha ancora compiuto vent’anni. Li compie a giugno. Chissà che non li compia in maglia azzurra.

«Vi do un indizio di mercato. Il presidente De Laurentiis, quando l’ho intervistato ieri, sapeva troppe cose su Hickey. Sapeva che è un classe 2002, che ha già segnato cinque gol… Ha perfino analizzato la partita che ha giocato. È un po’ un sospetto. Secondo le sue parole, sarà un Napoli giovane quello dei prossimi anni. Quindi è una pista che terrei d’occhio»