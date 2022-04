Berrettini non gioca a Monte Carlo, Madrid e Roma. «È una decisione estremamente difficile»

Il tennista ancora out per problemi fisici. «Seguendo i consigli dei medici e degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero»

Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dai tornei di Monte Carlo, Madrid e Roma. Non ha superato i problemi fisici, non è in forma. Lo annuncia lui stesso su Instagram . «Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile», ha scritto. Ma è la decisione giusta «per tornare ai massimi livelli».