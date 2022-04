Ancelotti: «mi piacerebbe fare il prof universitario per stabilire se uno può parlare di calcio»

Nell’intervista a Valdano: «Una cattedra per stabilire se hanno le conoscenze per farlo o no, possono o meno prendere la patente per discutere di football»

È molto bella l’intervista di Valdano a Ancelotti per Movistar. Oltre un’ora di conversazione godibile in cui si affrontano molti temi. Di qualcuno è giunta eco in Italia. Anche riguardo il Napoli.

Valdano gli ha chiesto anche che cosa pensa di fare quando smetterà di allenar. E Ancelotti, col sorriso sulle labbra, ha detto:

Mi piacerebbe avere una cattedra di football, professore universitario di calcio. Un luogo, magari stabilito dalla Fifa, dove poter esaminare tutti quelli che parlano di calcio per stabilire se hanno le conoscenze per farlo o no, possono o meno prendere la patente per discutere di football.

Ancelotti poi dice:

Ho goduto tutti i periodi della mia vita. Non è mi è costato smettere di giocare, il giorno in cui smetterò di allenare credo che andrò a vivermi altro. Ho cinque nipoti, una famiglia grande, mi sono risposato, ho da fare molte cose con mia moglie Marianne. Sarò un tifoso del Real Madrid e del Milan.