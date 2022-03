Renica: «Spalletti ha battuto la Lazio con le sue scelte vincenti. Con Elmas ha cambiato la gara»

Al CorSport: «L’assist di Insigne per Fabian è stato delizioso. Gliel’ha messa sul sinistro, in ogni altro modo avrebbe impedito al compagno di calciare subito»

Il Corriere dello Sport intervista Alessandro Renica, difensore del Napoli di Maradona.

«Non ci sono favorite per lo scudetto o è semplicemente difficile dirlo. Una cosa è certa: il Napoli se la giocherà e adesso ha un piccolo vantaggio, quello di non giocare le coppe, a differenza di Milan e Inter che già ieri avranno perso qualche energia. La vittoria contro la Lazio ha dato morale, è arrivata nel finale, è stata sofferta ma è stata voluta e per questo assume grande valore».