Il Messaggero e il ko della Lazio: sguardi impauriti e persi nel vuoto nel discorso tecnico all’intervallo

La Roma ha stravinto il derby della Capitale, la Lazio non si è proprio presentata all’appuntamento. Il Messaggero racconta che nell’intervallo la squadra è apparsa spenta, con gli sguardi persi nel vuoto nell’ascoltare Sarri che tentava inutilmente di riaccendere la luce. Lo stesso tecnico si è detto sorpreso della mancata reazione dei suoi.

“Sguardi impauriti e persi nel vuoto nel discorso tecnico all’intervallo. Nella ripresa Lazzari ha qualche guizzo, ma gli unici applausi vanno al baby Luka Romero, un esempio al gruppo più grande e grosso: «Ha lottato». I compagni invece mosci in ogni passaggio o disimpegno, davanti e dietro. Tre gol subiti nelle ultime 8 giornate, altrettanti in un sol colpo. Purtroppo Strakosha ci mette tanto del suo in ognuno: errore evidente sull’angolo a giro, non esce sul cross di Karsdorp, sulla punizione di Pellegrini mette la barriera malissimo”.