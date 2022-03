El Chiringuito: il Real Madrid non molla Fabian, Ancelotti vuole tornare a lavorare con l’andaluso

Secondo gli spagnoli, i Blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto i cartellini di Ceballos e Jovic per abbassare le pretese di De Laurentiis

L’indiscrezione rimbalza, ancora una volta, dalla Spagna. Da El Chiringuito Tv, emittente da sempre vicina alle vicende del Real Madrid, e a firma Eduardo Inda: l’equipo madrileno sarebbe pronto a fare un’offerta importantissima al Napoli per aggiudicarsi le prestazioni di Fabian Ruiz. È noto che Carlo Ancelotti, l’attuale allenatore del Real, sia un estimatore del ragazzo. È stato lui, assieme a suo figlio Davide, a richiedere l’andaluso al Napoli qualche anno fa, quando arrivò sulla panchina degli azzurri.

Il contratto di Fabian scade nel 2023. Se non sarà rinnovo, quest’estate sarà inevitabilmente addio. E proprio questa estate, secondo quanto riporta El Chiringuito, i blancos torneranno alla carica. Le pretese di De Laurentiis sono altissime, ma secondo gli spagnoli il Real potrebbe abbassarle inserirendo nell’affare due contropartite che con l’eventuale addio di Fabian, oltre che per i tanti dubbi intorno alla situazione contrattuale di Mertens, potrebbero far gola ai partenopei: Dani Ceballos e Luka Jovic.