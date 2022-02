Messaggero: Sarri vuole un confronto immediato con Lotito e “la testa” di Tare

Al tecnico non è piaciuto il mercato condotto dal diesse, ora si aspetta un segnale di cambiamento subito, nell’organigramma sociale.

Sarri lancia il suo aut-aut: se a giugno non cambierà qualcosa, non firmerà il rinnovo con la Lazio. Il Messaggero scrive:

“È già un aut aut. Non è la firma sul rinnovo sino al 2025 a spaventarlo, ma l’idea che il suo nome possa essere sfruttato per vendere solo fumo. Ne va della sua ambizione e del suo entusiasmo, Maurizio non ci sta ad essere né vittima né complice di questo gioco”.