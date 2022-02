Gazzetta: il Napoli sembra una macchina inceppata

Domani sera c’è Lazio-Napoli e la Gazzetta scrive che la Lazio arriva decisamente meglio all’appuntamento anche se entrambe sono state eliminate dall’Europa League ma in modo diverso.

Lo stato d’animo di Lazio e Napoli è diverso. Da una parte rimpianti per la qualificazione mancata si combinano con la consapevolezza di una squadra che cresce, piano ma cresce. Dall’altra il naufragio Barcellona dopo l’occasione sprecata a Cagliari, i fischi a Insigne come scena madre di una serata andata a male, la sensazione di una macchina inceppata alla ricerca di un leader che riprenda per mano la squadra e riannodi i fili spezzati sul più bello. In ogni caso, il verdetto per Sarri e Spalletti è stato lo stesso: non hai vinto, ritenta. E quel ritentare ora ha un solo palcoscenico di riferimento: il campionato. A partire da domani in una partita bivio in cui ci si gioca tanto. La Lazio starà pure crescendo, ma ha bisogno di qualcosa di grande, un’impresa che dia l’idea di un’accelerazione nel processo di «sarrizzazione».