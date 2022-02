Damascelli: per il Napoli la buona sorte che aiuta gli audaci, un segnale che qualcosa potrebbe accadere

Scrive Tony Damascelli su Il Giornale:

Il Napoli aggancia in testa il Milan e lo aspetta nella sfida verità domenica prossima al Maradona. Partita di emozioni forti, gol potenti, improvvisi, Insigne passa dai fischi di Napoli al trionfo di Roma, l’ultimo colpo al fegato della Lazio portato da Fabian dopo il colpo del suo compatriota Pedro, risultato perfido per la Lazio che avrebbe meritato almeno il pari, vittoria pesante per il Napoli che ha dimostrato sapienza e quella buona sorte che aiuta gli audaci ed è segnale che qualcosa potrebbe accadere, le premesse ci sono per una festa resa amara soltanto dalla batosta contro il Barcellona.