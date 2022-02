CorSport: Cagliari-Napoli, Spalletti pensa alla difesa a tre. Mario Rui in mediana

C’è emergenza in attacco. Osimhen non è al meglio e partirà dalla panchina. Mertens ed Elmas alle spalle di Petagna

Il Napoli è di nuovo in emergenza. Ieri si è fermato anche Lorenzo Insigne, mentre Osimhen non è al meglio della condizione. Spalletti sta studiando la migliore formazione da mandare in campo contro il Cagliari, stasera. Il problema è soprattutto l’attacco. E allora, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico ha provato in allenamento la difesa a tre, con Mario Rui e Di Lorenzo spostati sulla mediana.

“Magari alla fine il copione sarà diverso da quello intravisto nella rifinitura, però la tentazione di andarsela a giocare a specchio, o in maniera più o meno simile, rimane, e in quel 3-4-2-1, con Juan Jesus al fianco di Rrahmani e Koulibaly, è ricomparso magicamente pure Dries Mertens, che sta dentro a un paio di ballottaggi”.

Il belga agirà con Elmas alle spalle di Petagna. Osimhen, infatti, non è al meglio, dunque partirà dalla panchina. In mediana, con Mario Rui e Di Lorenzo, ci saranno Demme e Zielinski.