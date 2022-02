Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa.

Questa la notizia diffusa in questi minuti dall’agenzia Ansa. La decisione, secondo gli organi di stampa, sarebbe maturata già nel periodo natalizio. Nei giorni scorsi s’è parlato di un Dal Pino scuro in volto dopo l’Assemblea di Lega, al punto da annullare la conferenza stampa. Questo a causa di una discussione piuttosto accesa tra i club sulla richiesta della Figc di adeguare lo statuto della Lega Serie A ai nuovi principi dell’ordinamento federale entro il 31 gennaio. Un nodo posto già da tempo dal presidente Gravina. Le nuove norme, che hanno l’obiettivo di evitare che pochi club possano paralizzare le decisioni, prevedono la maggioranza semplice per le deliberazioni dell’assemblea. Finora, sono serviti i tre quarti dei voti favorevoli.