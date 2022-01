Zoff: «Insigne? Se va in Canada è come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Anche se il chiodo è d’oro, non giocherà più in un campionato competitivo»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere Dino Zoff ha commentato il caso di Lorenzo Insigne, in procinto di lasciare il Napoli per il Toronto.

«Non voglio dare giudizi particolari. Se va in Canada adesso non giocherà più in un campionato competitivo. Come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo. Anche se questo chiodo è d’oro. Questo però è un mio pensiero, non posso giudicare le scelte degli altri».