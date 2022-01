Zaccagni per Sarri è un fedele scudiero: «Raramente una settimana per prepararci»

A Lazio Style. «Abbiamo lavorato tatticamente e fisicamente per questa partita». Intanto la Salernitana ha annunciato altri tre casi di Covid

Al partito dei fan della settimana tipo s’iscrive Mattia Zaccagni, trequartista e ala in forza alla Lazio. Probabilmente per entrare ancora di più nelle grazie del suo allenatore Maurizio Sarri, che qualche giorno fa aveva dichiarato che preferirebbe rimanere fuori dalle coppe europee per «plasmare la squadra» con l’allenamento. Eppure, probabilmente, non ce n’era bisogno: Sarri ha preferito l’ex attaccante del Verona a Felipe Anderson nell’11 titolare che affronterà, tra pochi minuti, la Salernitana.

Queste le dichiarazioni di Zaccagni a LazioStyle.

Raramente abbiamo avuto una settimana per preparare una sfida. È tutt’altra cosa. Abbiamo lavorato tatticamente e fisicamente per questa partita, siamo pronti. Il mister ci chiede equilibrio.

La Salernitana, intanto, ha comunicato altri tre casi di Covid poco prima della partita. I campani di Colantuono scenderanno in campo in formazione molto rivisitata con l’esordio dal primo minuto di Motoc al centro della difesa.