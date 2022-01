Tuttosport: Agnelli e Elkann furiosi per il gesto di Dybala dopo il gol all’Udinese

Società e proprietà sono deluse dall’egoismo dell’argentino, che ha anteposto una questione personale al delicato momento della squadra

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus non ha preso bene l’atteggiamento di Paulo Dybala, dopo il gol segnato contro l’Udinese. L’argentino non ha esultato, anzi, è tornato a centrocampo guardando minacciosamente la tribuna in cerca della dirigenza del club.

“La società e la proprietà sono rimaste delusissime dall’atteggiamento egoista del numero dieci e capitano bianconero che ha anteposto una questione personale al momento difficile della squadra, che di tutto ha bisogno tranne che di una polemica interna in questa fase di risalita, faticosa e complicata dalle circostanze. Se può esserci comprensione per chi è alle prese con la trattativa che può condizionare il suo futuro, non può essercene per un gesto così plateale, pubblico e destabilizzante per l’ambiente”.

Dopo le parole di Arrivabene sui rinnovi e sulla necessità di guadagnarsi la maglia, Dybala aveva ricevuto rassicurazioni dalla società e dallo stesso Allegri.

“Ecco perché lo strappo di sabato sera è stato un fulmine, magari non a cielo proprio sereno, ma certamente non così tempestoso”.