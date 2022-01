Tsitsipas: «Djokovic ci fa passare tutti per stupidi, ad altri non sarebbe stato concesso»

L’ex novax, che ha scelto di seguire le regole per continuare a giocare, attacca l’avversario ad una televisione indiana

Stefanos Tsitsipas, attualmente tra i partecipanti degli Australian Open ed ex novax, come Novak Djokovic, ha parlato ad una televisione indiana del suo rivale. Il tennista greco aveva dichiarato in passato la sua volontà di non vaccinarsi per il covid fino a quando non fosse stato necessario farlo per giocare a tennis, come poi è accaduto.

Ora, ovviamente, la decisione di Sole, di rischiare e continuare a non vaccinarsi, e la sua vittoria contro il Governo australiano che non è riuscito ad impedirgli di partecipare al torneo del Grande Slam, fanno discutere tutti i tennisti e Tsitsipas si è fatto portavoce del loro pensiero

«Ha giocato con le sue regole. E ha fatto quello che molti giocatori non hanno potuto fare soprattutto che la Atp ha annunciato i criteri per entrare nel Paese»

Tsitsipas ha poi rincarato la dose

«Nessuno pensava di poter venire in Australia senza vaccinarsi e tenere conto dei protocolli. Ci vuole davvero molto coraggio per farlo ugualmente e mettere a rischio la partecipazione a un torneo del Grande Slam. È certamente qualcosa che difficilmente qualcuno potrebbe fare»

Nole dovrebbe essere ammesso a giocare l’Australian Open?

«Ci sono due punti di vista: da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e hanno seguito le regole per giocare il torneo. Dall’altro c’è qualcuno che ha preferito seguire la sua strada e che fa passare gli altri per stupidi…»