Sulla Gazzetta i nomi per il mercato estivo del Napoli: Viti, Gatti, Parisi, Ricci, Ilic e Bajrami

Il club cerca investimenti già rodati in Serie A. La pista Bajrami, dell’Empoli, è quella più accattivante, è valutato 10 milioni

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi di mercato del Napoli per la sessione estiva. In primo luogo c’è Mathias Olivera, del Getafe, già bloccato per la prossima stagione, su cui Giuntoli tenta l’accelerata per portarlo in azzurro già a gennaio. Ma il Napoli segue anche altre piste per difesa e centrocampo. Il club vuole “elementi di prospettiva e già rodati in Serie A“.

Questi i nomi sul taccuino di Giuntoli: per quanto riguarda la difesa, ci sono Mattia Viti dell’Empoli e Federico Gatti del Frosinone per il ruolo di centrale difensivo, e Fabiano Parisi per la fascia sinistra. Per il centrocampo, Samuele Ricci dell’Empoli come play, Ivan Ilic del Verona utilizzabile in più ruoli del reparto e infine Nedim Bajrami dell’Empoli per la trequarti.

La rosea definisce quella di Bajrami “la pista più accattivante“.

Nell’Empoli di Andreazzoli, che utilizza il 4-3-1-2, Bajrami agisce spalle delle due punte. In questa stagione ha 21 presenze (13 da titolare) e 6 reti (3 su rigore). Il centrocampista è quotato sui 10 milioni.

“In lista c’è pure Ilic, 20enne serbo che il Verona ha prelevato nel 2020 dal Manchester City per 7,5 milioni di euro. Ilic arrivò in Inghilterra su indicazione di Pep Guardiola. Il Napoli lo sta seguendo per inserirlo nel suo centrocampo del futuro”.