Spalletti: «Osimhen? Bischerate di fine partita, era nervoso perché non gli avevano passato la palla»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Salernitana

Cosa non le è piaciuto

«Remettre in discussione la partita dopo essere andati in vantaggio è sempre una complicazione. Noi abbiamo perso due o tre partite in casa di quelle che fanno male, però la squadra ha reagito benissimo facendo vedere che voleva portare a casa i tre punti»

Mertens

«Se si va in campo con i piccoletti davanti bisogna giocare palla a terra in velocità e bisogna creare gli spazi tra i difensori»

A fine gara parlava con Osimhen

«Era nervoso perché non ha fatto gol e stava un po’ prendendosela con qualcuno che non ho capito, per quelle situazioni in cui poteva fare gol e invece la palla non gli è stata passata. Sono le bischerate di fine partita»