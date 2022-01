Sky: Fabian Ruiz ha ancora fastidi alla coscia, salterà la Juventus

Lo spagnolo è reduce dall’infortunio nel match contro il Sassuolo, non sta ancora al meglio. Non sarà a disposizione di Spalletti

Fabian Ruiz non si è ancora ripreso del tutto dall’infortunio nel quale è incappato durante la gara con il Sassuolo. Lo spagnolo non sarà con il Napoli per la sfida contro la Juventus del 6 gennaio. A riferirlo è Sky Sport, che, appunto, dichiara che Fabian non sta al meglio, accusa ancora fastidi alla coscia e non sarà disponibile per il match dell’Epifania. Il Corriere dello Sport aveva anticipato questa mattina che Fabian non sarebbe andato oltre la panchina, comunque.