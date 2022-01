Juve-Napoli, Fabian in panchina. Gioca Ghoulam (14 minuti in stagione), Mertens in vantaggio su Petagna 

Contro la Juve, giovedì, Luciano Spalletti avrà gli uomini contati. Recupera Petagna, che è in ballottaggio con Mertens, ma le scelte sono abbastanza obbligate, complici le numerose assenze, soprattutto in difesa. Giocherà Ghoulam, che ha 14 minuti complessivi nelle gambe da inizio stagione.

“In attesa di novità relative a Malcuit, comunque, la formazione è quasi scontata: Ospina in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam (ultima volta titolare il 7 marzo 2021 e finora con 14 minuti collezionati in stagione); coppia mediana formata da Demme e Lobotka (Fabian non gioca dal 1 dicembre con il Sassuolo, è reduce dal Covid e andrà in panchina); tris di trequarti con Politano, Zielinski e Insigne; e uno tra Mertens e Petagna a recitare da centravanti. Dries ha lavorato sin dal primo giorno post vacanze e dunque al momento va considerato in vantaggio, ma soltanto le prossime sessioni di allenamento e soprattutto le prove tattiche potranno sciogliere il nodo”.