Serra: «Ho fatto per anni il calciatore, poi mio zio mi consigliò di fare l’arbitro. Era più bello che giocare!» 

Sulla Gazzetta il profilo del direttore di gara. Impiegato in un’azienda finanziaria, in Serie A ha diretto 9 gare. Gasperini se lo ricorda bene

La Gazzetta dello Sport traccia un ritratto di Marco Serra, l’arbitro 39enne della sezione di Torino che ieri ha arbitrato, in modo disastroso, Milan-Spezia, con un errore grave che ha sfavorito nettamente i rossoneri.

In Serie A era arrivato per la prima volta il 2 dicembre 2018, in occasione di Frosinone-Cagliari, ma questa è la prima stagione in cui arbitra in pianta stabile il massimo campionato. Finora, in Serie A, ha diretto 9 partite.

“Poco da segnalare, se non qualche errore in Napoli-Bologna di questa stagione, con il secondo rigore ai partenopei generoso”.

Di certo, ricorda la rosea, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini si ricorda bene chi è Serra: l’arbitro lo espulse durante Atalanta-Sassuolo del giugno 2020, per aver polemizzato durante l’ennesima revisione al Var di un episodio quando l’Atalanta era in vantaggio per 4-0.

Serra è impiegato in un’azienda che opera in ambito finanziario. È un calciatore mancato, come ha raccontato lui stesso a Tuttoarbitri.it prima di arrivare in Serie A.

«Ho fatto per anni il calciatore. Ma col passare del tempo la passione scemava sempre più. Smisi. Un giorno mio zio mi disse: “Ma perché non provi a fare l’arbitro?”. Provai… ed era più bello che giocare!».

In quella intervista indicò anche la partita che fino a quel momento lo aveva emozionato di più, in Serie C.

«La partita che ho nel cuore? Nardò-Bisceglie: 4-4 risultato finale, due rigori, tre espulsi e 2500 spettatori sugli spalti. Non ero abituato… emozione pura!».

Ieri, a San Siro, ce n’erano 5000.