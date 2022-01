Sconcerti: l’Inter è migliore della Juve, ma in 90 minuti di gioco non può esserci una favorita

Inter-Juve “sarebbe stata la partita giusta per Chiesa, una di quelle classiche per il contropiede”, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. E aggiunge: l’Inter è favorita, ma non è detto che in 90 minuti di gioco vinca la squadra migliore.

“Si dice che l’Inter sia favorita, ma è una scelta che contraddice il tempo di gioco, novanta minuti, una partita sola. C’è un favorito quando ci sono trenta punti di distacco o trenta partite da giocare, non così. L’Inter è migliore della Juve, ma non c’è nessun favorito stasera, non può esserci. C’è solo il tempo casuale per marcare una diversità. È vero che l’Inter è quella titolare mentre la Juve ha molti giocatori non disponibili. Ma non è in discussione chi sia la squadra più forte, più pronta. Quella è l’Inter. Ma la Juve ha giocatori di classe ed esperienza, può comunque soffrire molto e vincere. Questa non è una gara che determina la qualità di un secolo, determina un giorno, non c’è etica nel risultato, è una moneta che vola in aria”.