Premier League, per chiedere il rinvio di una partita i club dovranno dimostrare di avere almeno 4 positivi

Il protocollo è stato cambiato dopo le proteste di alcune società. Molti club includevano tra gli “indisponibili” anche i calciatori infortunati o impegnati in Coppa d’Africa

I club della Premier League dovranno dimostrare di avere tra i calciatori almeno quattro positivi al Covid prima di chiedere il rinvio di una partita. Questa la decisione annunciata in queste ore, coi nuovi protocolli che andranno in vigore già alla ripresa prevista il 5 di febbraio. Una decisione che si è resa necessaria vista la confusione delle ultime settimane, con ben ventidue partite rinviate a causa dell’avanzata della variante Omicron del virus e non solo.

I regolamenti precedenti prevedevano infatti l’obbligo di giocare quando si avevano 13 calciatori a disposizione oltre a un portiere. Tra gli indisponibili, però, i club includevano i calciatori infortunati, così come quelli impegnati con le nazionali in Coppa d’Africa. Le proteste di alcuni club, tra cui il Tottenham, ha portato dunque alla stretta.