Nelle ultime 24 ore almeno 12 positivi nel Napoli, tra calciatori, staff e vari gruppi squadra

Se domani si facesse un altro giro di tamponi straordinario, emergerebbero ancora altri contagi. Il Napoli è ormai un focolaio

Meret, un membro dello staff, e poi, da quanto riporta la radio ufficiale, un autista, tre Primavera ed un altro collaboratore. Nel Napoli, nelle ultime 24 ore, si sono registrati almeno 12 positivi, tra calciatori, staff e vari gruppi squadra. E se domani si facesse un altro giro di tamponi straordinario, emergerebbero ancora altri contagi. Il Napoli è un focolaio, conclamato. In queste condizioni l’Asl non potrà che fermare la squadra ed impedirle la partenza per Torino. Una partita di calcio non può essere più importante della salute.

L’Autorità sanitaria sta aggiornando la pratica relativa alla trasferta, alle 15 è stato annunciato un provvedimento ufficiale. Intanto, tutta la Serie A si sta trasformando in un enorme bollettino di contagiati. Ogni ora se ne aggiungono altri. Ma la Lega va dritta per la sua strada. In totale distacco dalla realtà.