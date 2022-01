Napoli, positivi anche Meret e un membro dello staff

Non si ferma il focolaio tra gli azzurri. Il comunicato del club: asintomatici e regolarmente vaccinati. Ora si attende la decisione dell’Asl

Il focolaio, in casa Napoli, non accenna a diminuire, anzi. Dall’ultimo giro di tamponi sono risultati positivi anche Meret e un altro membro dello staff tecnico, oltre a quello già contagiato ieri. Ricordiamo che è positivo anche Spalletti. E che l’Asl ha fatto sapere che alle 15 emanerà un provvedimento relativo alla trasferta a Torino della squadra, che sembra sempre più in bilico.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico.

I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo.