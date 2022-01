Nandez si difende: «False le accuse contro di me. Ho presentato denuncia penale»

Dopo la denuncia e il mandato di detenzione in Uruguay, il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, in quarantena in Sardegna, si difende con un comunicato ufficiale pubblicato dal canale televisivo Subrayado negando ogni addebito da parte della ex compagna.

“La mia partenza dall’Uruguay è avvenuta il 29/11/2021, dato che dovevo ritornare al mio club di appartenenza in Italia il 31/12/2021. È successo chiaramente prima che fosse presentata una denuncia contro di me. I fatti diffusi attraverso i social media sono falsi. Per questo è stata presentata una nuova denuncia penale che dimostra la falsità dei fatti raccontati. Come padre ho sempre assunto e continuerò ad assumermi tutti i doveri. Con la tranquillità di aver agito con responsabilità e rispetto, aspettando che la giustizia investighi sulla veridicità degli eventi e in definitiva mi dia ragione. Ho sempre voluto dare il massimo per i miei figli, che sono la cosa più importante della mia vita, insieme alla mia famiglia. Sono e saranno sempre la priorità”.