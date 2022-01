Mourinho e la Roma si buttano via e buttano la stagione, la Juventus vince una partita incredibile

I bianconeri perdevano 3-1 e in sette minuti nella ripresa la ribaltano e vincono 4-3. Pellegrini sbaglia il rigore del 4-4. Allegri rinasce dalle proprie ceneri

La Roma di Mourinho perde una partita assurda e la Juventus vince un match che a metà secondo tempo sembrava perduto. La Roma era sul 3-1 e stava dominando. Allegri (in tribuna) attraverso Landucci manda in campo Morata e Arthur al posto di Kean e Bentancur dopo aver peso Chiesa nel primo tempo per infortunio. Morata ha giocato mezz’ora in cui ha fatto a pezzi la Roma.

La Roma si addormenta, forse crede di aver già vinto la partita. E nel giro di otto minuti subisce tre gol banali di Locatelli, Kulusevski e addirittura De Sciglio. La Roma è andata in bambola. In soccorso dei giallorossi arriva un fallo di mano di De Ligt in area: rigore ed espulsione per seconda ammonizione. Ma Lorenzo Pellegrini, autore dello splendido 3-1 su punizione, calcia un rigore inguardabile e se lo fa parare da Szczesny. Il primo tempo era finito 1-1, gol di Abraham e splendido pareggio di Dybala.

È una sconfitta che segna il campionato di Mourinho e dei giallorossi che nel giro di sette minuti passano dal quinto posto all’ottavo senza più alcuna speranza di andare in Champions e con discrete probabilità di una stagione fallimentare. È stato lo Sliding Doors per le due squadre. Oggi Mourinho ha potuto schierare Maitland Niles arrivato dall’Arsenal.

La Juventus invece si rilancia, resta a cinque punti dal Napoli e ottiene uno di quei successi che i tifosi racconteranno a lungo sia pure in una stagione fin qui modesta. Allegri rinasce dalle proprie ceneri ed è ancora in corsa Champions.