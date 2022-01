Messaggero: Roma, ma te lo meriti Mourinho? Forse è troppo grande per club e squadra

La Roma sarà in grado di reggere la rivoluzione che pretende il tecnico? Manca una figura come Maldini e Mou comincia a spazientirsi

“Roma, ma te lo meriti Mourinho?“. È questo il titolo del Messaggero di oggi. Forse lo Special One è troppo per questa Roma.

“ Forse José è troppo grande per questa Roma . Nel senso: è un allenatore impegnativo, uno che ti costringe sempre a stare sul pezzo, alzando l’asticella, punzecchiando i giocatori e chiedendo rinforzi alla società. Anche se poi è sempre facile limitarsi alle richieste, un po’meno lo è incidere quando non piovono i soldi dal cielo”.

Il mercato dell’anno scorso è stato un mercato di reazione, principio accettato dal tecnico. Quello di gennaio sarà fatto da prestiti e cessioni di qualche calciatore poco funzionale. Il mercato decisivo sarà quello dell’estate, preparativo alla prossima stagione.

“Decisiva sarà la prossima sessione, quando capiremo cosa la Roma sarà in grado di fare, se potrà accontentare al cento per cento un allenatore, giustamente e per pedigree, così esigente. Mou per ora osserva, cerca di capire, ma probabilmente si è reso conto di aver sovradimensionato il contesto dove stava per venire a lavorare e aspetta risposte dal futuro, che dovrà essere migliore del presente”.