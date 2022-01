Mancini: «Insigne? Fino a giugno giocherà nel Napoli. Non so cosa accadrà, ma il Mondiale è a novembre, è vicino»

Su Sportweek un’intervista al ct della Nazionale, Roberto Mancini. Ieri ne abbiamo dato qualche anticipazione. Gli viene chiesto qual è il giocatore che l’ha sorpresa di più nell’Europeo.

«Piano piano ho imparato a conoscere tutti i ragazzi e sono stati tutti bravi, i più giovani che son cresciuti molto velocemente: Locatelli ha fatto un grande Europeo, ma anche Berardi, Pessina. E i meno giovani, per quello che hanno dato. Io ho preso sempre come modello Chiellini, che ha 38 anni ed è ancora un giocatore importante in campo e fuori, un grande esempio per i ragazzi. È difficile sceglierne uno. Anche perché non conto i 26, io conto i 50/60 che si sono alternati nelle qualificazioni: non erano nella fase finale per motivi numerici, ma hanno tutti contribuito a portare a casa l’Europeo. E meritano un grazie».