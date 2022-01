Luca Percassi: «Gosens ha dato tanto all’Atalanta, meritava di andare in un grande club»

Le dichiarazioni dell’Ad dell’Atalanta a Tuttomercatoweb. «Siamo attenti a tutte le opportunità per sostituirlo, ma in quel ruolo siamo abbastanza coperti»

Gosens va all’Inter perché ha voluto a tutti i costi andare in un grande club. L’ha confermato l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Tutto fatto per Gosens all’Inter? Sta facendo le visite. Robin è un ragazzo che ha dato tanto all’Atalanta e che aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club: penso se lo sia strameritato. E’ un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per ciò che ha fatto. Se lo sostituiremo? Siamo sempre attenti alle opportunità, ma in quel ruolo siamo coperti. Cambiaso? Non lo conosco»

Percassi conferma, in qualche modo, quello che abbiamo scritto qualche giorno fa sul Napolista. È un colpo che ristabilisce le gerarchie, l’Atalanta non si sente una “grande”. Questo non significa che non abbia fatto e tuttora stia facendo un percorso straordinario. Coi soldi ricavati dalla cessione di Gosens, di fatti, ha acquistato un signor calciatore come Boga che vista l’eliminazione della Costa d’Avorio dalla Coppa d’Africa sarà subito a disposizione di Gasperini.

A disposizione di Gasperini resta Miranchuk, nonostante le voci di mercato.

«Miranchuk? Rimane, rimane»