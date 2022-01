Il calciomercato ristabilisce le gerarchie. L’Inter compra Gosens e l’Atalanta torna provinciale

Vlahovic è il colpo a effetto ma l’esterno tedesco è un vero affare. Le cifre ballano da 22 a 30 milioni. La crisi economica dei Suning è passata, l’Atalanta torna alla sua dimensione

Vlahovic alla Juventus, se l’affare andrà in porto, è l’operazione roboante, quella che conquista le prime pagine dei giornali. Del resto gli ingredienti ci sono tutti. La perenne rivalità tra Fiorentina e Juventus; Commisso che prima chiama gli Agnelli figli di puttana e poi vende loro il pezzo pregiato; il bilancio della Juventus che apparentemente non consentirebbe nemmeno l’acquisto di una matita e poi invece ecco il colpo da 70 milioni. E in più un signor centravanti.

Ma c’è un altro club, l’Inter, che sembrava sull’orlo del default. In estate le cessioni di Hakimi e Lukaku, la fuga di Antonio Conte perché la società non era più in grado di rispettare il programma stabilito. E invece la società si è ripresa e piazza il colpo essenziale del mercato invernale: Gosens l’esterno dell’Atalanta, il tedesco che è l’ideale per il gioco di Simone Inzaghi. Un vero affare, meno mediatico ma molto molto efficace. Le cifre non sono chiare. C’è chi parla di 30 milioni, chi di 22, chi di 25. Fatto sta che Gosens è vicinissimo all’Inter e che l’Atalanta a questo punto si è ufficialmente indebolita e non poco. Per i bergamaschi l’obiettivo Champions diventa molto difficile da raggiungere nonostante l’arrivo di Boga (ma c’è anche la vicenda Ilicic di nuovo alle prese con le sue ombre).