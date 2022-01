Lozano continua a deludere, ci aspettiamo molto di più da lui

Le sue partite incolori ed evanescenti continuano ad alimentare dubbi. Importante la versatilità tattica di Elmas

Cesare – Caro Guido il Napoli ha fatto il suo dovere vincendo con la derelitta Salernitana. La squadra granata è stata effettivamente imbarazzante anche volendo considerare i 6 titolari assenti, ma imbarazzante lo era stata anche in precedenza con tutti i titolari. Comunque ti devo dire che l’approccio alla partita del Napoli nel primo tempo non mi è piaciuto, soprattutto considerando il fatto che andando in vantaggio avremmo potuto mettere al sicuro la partita ampiamente nei primi 45’. Invece il Napoli ha giocato sulla trequarti avversaria con i lenti fraseggi dei periodi peggiori, palla all’indietro, scarse verticalizzazioni e scarsa densità in area avversaria.

Guido – Hai ragione. Il fatto è che il Napoli dava la sensazione di inconsistenza offensiva. Lozano approssimativo nei controlli ha sciupato l’unica occasione avuta. Mertens giocava largo o usciva a prendere palla e giocavamo praticamente senza centravanti. Insomma Osimhen serve come il pane non solo per i goal che potrà realizzare ma per la grinta e il peso che comporta. Poi abbiamo preso un goal da polli. E meno male che al 45esimo Elmas ha avuto lo spunto che ha procurato il rigore e ci ha permesso di andare al riposo in vantaggio.

Cesare – Il secondo tempo invece lo abbiamo giocato sul velluto. Dopo pochi minuti eravamo sul 4-1 e lì è praticamente finita la partita. Concordo con te su Lozano. Ancora una volta mi ha deluso con una prestazione mediocre. Al netto dei due gol della partita scorsa (ma se ne era mangiati almeno altri due) rimangono impresse le sue partite incolori ed evanescenti che continuano a far porre dei dubbi (non dimentichiamoci che dopo Osimhen è il secondo calciatore per costo acquistato nella storia del Napoli). Oggi mi aspettavo da lui una grande prestazione e altri gol.

Guido – Nel complesso la squadra ha giochicchiato benino. Ma nulla di più. Sono da segnalare due cose: i due goal dei difensori che cominciano a dare un contributo importante (anche considerando che non abbiamo un uomo da molti gol) e la versatilità tattica di Elmas che è partito all’ala sinistra per passare all’ala destra e poi a centrocampo. Sicuramente è un giocatore che si fa sentire in campo ed è amato dal tecnico perché gli permette varie soluzioni. Tornando ai goal, insisto con il ribadire che il Napoli è orfano dei goal della seconda punta. Che è grave dato che Osimhen non è un cecchino ma piuttosto un apripista.

Cesare – Altre buone notizie sono il rientro di Insigne e l’entrata in campo di Zanoli che ha ben fatto. Mi chiedo perché non farlo entrare in campo subito sul 4-1 e risparmiare ancora di più Di Lorenzo (sarà superman ma non si deve esagerare). Importante anche il recupero graduale di Osimhen e pian piano l’allenatore comincia ad avere tutti gli uomini a disposizione. Aspettiamo solo Anguissa e Koulibaly e poi potremo ritornare alla disponibilità in pieno della rosa che ci ha permesso di fare una prima parte del campionato strabiliante.

Guido – Guardiamo davanti sperando che la corazzata Inter possa perdere punti. Anche se personalmente non credo minimamente all’ipotesi scudetto. L’Inter mi sembra più forte e vince anche quando non brilla come contro il Venezia. Comunque la incontreremo presto al San Paolo-Maradona e il campo è sempre il giudice supremo. Ma guardiamoci anche indietro perché la Juve quintultima pur distanziata è sempre da temere per i recuperi che in passato ha dimostrato di essere capace di fare.