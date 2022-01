Lo strano caso di Alisson: espulso due volte in una partita, il Var l’ha graziato in entrambi i casi – VIDEO

Prima per un intervento a gamba tesa, poi per un’uscita coi pugni chiusi. Rimane in campo in una partita nervosa, finita comunque in 10 contro 10

Piuttosto bizzarra l’avventura del portiere del Brasile Alisson questa notte: durante Ecuador-Brasile il numero uno del Liverpool è stato espulso due volte dall’arbitro, ma entrambe le volte è stato “salvato” dal Var. La tecnologia, insomma, gli è venuta due volte in soccorso: la prima volta per una gamba alta su Enner Valencia, la seconda per un pugnetto, in uscita, a Eduar Preciado.

La cronaca buffa di una partita tutt’altro che tranquilla, visto che erano già stati espulsi sia Dominguez che Emerson Royal. Non Alisson, che alla fine è rimasto in campo per tutta la partita. Pur non potendo evitare il pareggio dell’Ecuador che intorno al 75esimo minuto ha riportato il punteggio in parità. La partita è finita 1 a 1.